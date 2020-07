Jitka Boho vyrazila s novým přítelem k moři. V komentářích u jejich společné fotky jsou fanoušci zajedno

Jitka Boho Foto: instagram J. Boho

„Asi jde poznat, kdo z nás je víc ve vodě. Já se do žádných větších akcí raději nepouštím a držím se hezky při kraji, to mi úplně stačí,“ napsala modelka ke společnému snímku. V komentářích u něj jsou její fanoušci zajedno: „Jste krásný pár“, vzkazují Jitce.

Nového partnera followerům Jitka „představila“ koncem června, když sdílela společnou fotku spolu s komentářem, že je v tom až po uši. „Nějaký ten pátek už to bude, co mi zamotal hlavu. Nebýt mého zlomeného palce (jooo, co člověk pro lásku neudělá, že?), asi bychom to nikam nedotáhli. Teda my to stále táhnem a doufám, že táhnout už budem napořád,“ napsala Jitka.

S Liškou se Boho seznámila v listopadu, pár tvoří od února. „V srpnu to bude rok, co jsem odešla od manžela. Myslím si, že na nový vztah už mám trošku právo. Užívám si, co teď je,“ řekla Super.cz.

Hudebníka Lukáše Boho si Jitka brala v červenci 2015. V listopadu téhož roku se jim narodila dcera Rosalie. ■