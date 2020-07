Dcera Karla Gotta Lucie promluvila o sestře Dominice

Lucie Kovaříková Michaela Feuereislová

„Dominika se mi neozvala několik let, naposledy v roce 2016, kdy mě odstřihla ze svého života. I přesto, že jsem jí přála k narozeninám a Vánocům, kontakt neopětovala. Co se vrátila z Finska zpět do Čech, neposlala mi ani své nové telefonní číslo,“ řekla Expresu Lucie. S Dominikou se viděly na otcově pohřbu a předtím na jeho oslavě narozenin v Praze.

Před pár dny vyšlo najevo, že se Lucii rozpadlo manželství s otcem jejích dvou synů Janem Kovaříkem. K rozvodu s kuchařem Honzou uvedla, že se na všem dohodli a jejich prioritou je, aby situaci zvládly děti. Lucie zareagovala také na slova o údajném vlivu, který na ni měla mít vdova Ivana, a vyloučila, že by ji ona či kdokoli jiný nějak ovlivňoval.

Ani se zmíněnou Ivanou Gottovou (44) teď Dominika nenachází společnou řeč.

„Dominika není s Ivanou v kontaktu a o rodinu se od svého návratu do Česka nezajímá. Stejně tak se nezajímala o uložení otce a nezajímá se ani o hrob. Nezavolala Ivaně ani Lucii, aby se na čemkoliv okolo nedožitých otcových narozenin domluvila,“ řekla Super.cz mluvčí rodiny Gottových Aneta Stolzová, která tak objasnila, proč na vzkazu ke zpěvákovým nedožitým 81. narozeninám, který rodina nechala u hrobu, chybí Dominičin podpis.

Dominika se ohradila, že o rodinu se zajímá a je s ní v kontaktu.

„Velice nás mrzí nekomunikace v rodině, protože bychom se rády (Dominika a její maminka - pozn.) rodinných záležitostí účastnily a zcela jistě bychom se jmenovitě ke společné kytici připojily. Vyjádření tiskové mluvčí paní Ivany Gottové na moji adresu považuji za lživé a skandální, protože se o mně vyjadřuje osoba, která mne vůbec nezná,“ napsala nejstarší zpěvákova dcera Super.cz. ■