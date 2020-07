Báli jsme se, že jí praskne plodová voda: Krásná modelka přibrala v těhotenství 22 kilo a už pár dní přenáší

Modelka Kateřina Šonková má každou chvíli rodit, bříško už má obří. Super.cz

Radostnou novinku, že je s manželem Matoušem těhotná , nám modelka a finalistka Miss z roku 2008 Kateřina Šonková, nyní Lébr, svěřila už v únoru. Tudíž jsme měli pocit, že miminko už by mělo být na světě. Opak je pravdou.

Když jsme ji potkali na openingu dinosauří virtuální show v outletu u pražského letiště, měla už opravdu obří bříško. "Termín jsem měla už před dvěma dny. Takže opravdu nevím dne ani hodiny, kdy budu rodit, ale byla bych ráda, aby už to bylo," svěřila.

V těhotenství Katka hodně přibrala. "Vždycky jsem si říkala, jak je možné, že někdo může přibrat třeba pětadvacet kilo. Copak se cpe celé těhotenství sladkým? Já přitom jím opravdu zdravě a nepřejídám se a přibrala jsem dvaadvacet. Tak snad je to hodně vody a půlku nechám v porodnici," doufá.

ČTĚTE TAKÉ: Krásná finalistka České Miss je půl roku po svatbě těhotná

Při rozhovoru už jsme se trochu báli, že jí plodová voda praskne. "No, už to hrozí, ale rodit mám na Bulovce, tak bych tam odsud z Ruzyně byla za půl hodiny. A doma už mě to nebaví, vymýšlím si různý program, abych se nenudila. Ostatně v šestinedělí se zase nikam nedostanu," krčila rameny půvabná blondýnka. ■