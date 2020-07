Na obrazovky míří nová tvář: Bude tenhle fešák šlapat na paty Lamborovi a Gránskému?

Jan Nedbal se objeví v seriálu Sestřičky. Super.cz

„Lukáš Hartman, postava, kterou hraju, studuje medicínu a musí ji na chvilku přerušit. Začne pracovat na urgentu jako zdravotní bratr,“ prozradil Super.cz sympatický mladík.

V osobním životě má Honza s medicínou společného víc, než byste čekali. Vystudoval zdravotnickou školu v Děčíně, ale nakonec se rozhodl, že v tomto oboru pokračovat nebude.

A jak se od lékařství dá přejít k herectví? „Mě to zdravotnictví nikdy nebavilo, to jsem zjistil dost rychle už na škole, ale dodělal jsem to, když už jsem tam byl. Nemyslím si, že jsem byl nějaký perfektní student. Pak jsem se čirou náhodou dostal k divadlu a jediná cesta, jak to dělat dál, bylo zkusit se dostat na DAMU. To mi vyšlo a už jsem u toho zůstal,“ řekl Nedbal Super.cz. ■