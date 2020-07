Příběh chlapce (6), který zachránil sestru před útokem psa, se dostal k představiteli Kapitána Ameriky: Takhle reagoval

Chris Evans jako Kapitán Amerika Profimedia.cz

Příběh malého hrdiny Bridgera už obletěl celý svět. Chlapce, který se postavil do cesty zuřivému psovi, aby ochránil svou mladší sestru, a málem sám přišel o obličej, obdivují milióny lidí po celém světě.

Jeho teta Nicole sdílela, co se stalo, na Instagramu, aby se příběh dostal k představitelům filmových superhrdinů z Avengers. Síla sociálních sítí je opravdu nesmírná a do 24 hodin se chlapci ozvali Hugh Jackman, Zachary Levi, Tom Holland, Anne Hathaway, Robbie Amell, Mark Ruffalo nebo Chris Hemsworth.

Bridgerovi, který má na obličeji 90 stehů, natočil vzkaz ale i Chris Evans (39), představitel prvního z Avengerů Kapitána Ameriky. Chlapcova teta sdílela na Instagramu jeho vzkaz společně s reakcí Bridgera, který si video přehrával po boku sestřičky v kostýmu svého oblíbeného hrdiny.

„Co jsi udělal, bylo tak statečné. Tvoje sestra má velké štěstí, že tě má. Rodiče na tebe musí být tolik pyšní. Zjistím si tvou adresu a pošlu pravý štít Kapitána Ameriky, protože si ho zasloužíš. Zůstaň takový, jaký jsi. Potřebujeme chlapy, jako jsi ty. Vydrž, vím, že uzdravování bude náročné, ale podle toho, co jsem viděl, není nic, co by tě porazilo,“ vzkázal Bridgerovi ve videu, které si můžete pustit zde.

Bridger reagoval kupodivu velmi skromně, usmíval se, ale nadšení nedával příliš najevo. „Já myslím, že je to skvělé,“ jásala vesele jeho mladší sestra.

Bridgerovi rodiče trvali na tom, aby jeho teta na sociální síti sdílela celý jeho příběh. Popsali, jak chlapec svou sestru již od narození velmi miloval a jsou téměř nerozluční. Z vyprávění je jasné, že má Bridger ryzí charakter. Odmítal dokonce, aby majitel psa, který ho napadl, dal zvíře utratit.

Je ale více než jasné, po kom kladné charakterové vlastnosti zdědil, nebo kdo mu je vštípil. Ačkoliv se nespočet lidí přihlásilo, že chce rodinu finančně podpořit, ta s velkým vděkem dary odmítla a uvedla hned několik charitativních organizací, které si podle ní zaslouží větší pozornost a pomoc. Zdá se tedy, že Bridgerova rodina je plná hrdinů. ■