Bývalá hvězda Ulice chytá bronz na Kypru. Fanoušky okouzlila postavičkou v bikinách

Anna Kadeřávková Foto: Instagram A. Kadeřávkové

Fanoušky nejprve potěšila snímkem v jednodílných plavkách, teď pro změnu oslnila v bikinách. Postavu má sympatická herečka parádní. Jediné, co jí kazí radost z dovolené, je to, že hodně rychle utíká.

„Skoro polovina léta je pryč. Cože?! Představa toho, jak rychle to zase letí, je šílená. A my za sebou máme polovinu dovolený, už,“ posteskla si herečka, která se letos těšila také do Indonésie. Pandemie koronaviru jí ale překazila všechny plány.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ: Patricie Pagáčová šla opět do plavek a předvedla skvělé tělo

„Po Kypru jsme měli v plánu si v září zaletět ještě na Bali, kam chci už strašně dlouho, ale odkládáme to na neurčito a místo toho se podíváme i s pejskem na pár dní nejspíš do Tater,“ prozradila herečka. I tam se jí určitě bude líbit... ■