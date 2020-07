V karanténě Alice Bendová přibrala pět kilo. Zvětšilo se všechno včetně vnad. Takhle jí to sluší

Alice Bendová Super.cz

"Čeká mě natáčení nového pořadu a těším se na to. A nerada bych došla k tomu, že se nevejdu do kostýmů. Cítím se pak špatně, navíc nevíš, co máš dělat, když nedopneš kalhoty ani sukni. Ráda bych se vrátila na svoji váhu, což je mínus pět kilo," řekla Super.cz Alice.

Pět kilo přibrala především během karantény. "Užívali jsme si jídlo, bylo to šílený. Abych zhubla, nesmím být doma a musím začít trošku lítat. A nesmím stíhat," vysvětluje s tím, že začíná držet dánskou dietu, kdy se mohou jen různé proteiny, tyčinky, koktejly nebo speciální polévky a omelety.

"Od pondělí už začínám. Od osmnácti let začínám každé pondělí," směje se. Přidá i pohyb. "Běhám, ráda chodím na túry, hýbu se hodně. Ale je to i hodně o tom jídle. Jen pohyb nestačí," dodala na semifinále České Missis. Alice je ambasadorkou soutěže, kde se hledá nejsympatičtější maminka.

ČTĚTE TAKÉ: Sexy Alice Bendová jen v rouše Evině: Fanoušky pozdravila od bazénu nahoře bez a pánové šíleli

"Váhu neřeším u maminek. Není tady žádná hodně plnoštíhlá, ale není to o tom. Důležité je, jaká je, jestli je sympatická, inteligentní, jací jsou parťáci se svým dítětem, co mají nacvičeného," uzavřela herečka. ■