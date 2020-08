Manželé jsou nejen v Ordinaci, ale i v reálu: Jak zvládají seriálové hvězdy péči o malého syna?

Markéta Frösslová Děrgelová promluvila o práci, módě i rodině. Super.cz

"Jsem nadšená, jaké to tady má. Asi to není úplně jednoduché si vymyslet, že si otevřu krám. Klobouk dolů," ocenila Markéta prostory i jejich obsah. Sama s módou také koketuje. "I mně by se líbilo mít něco v rukou, protože herectví je takové pomíjivé a nevíme, co po nás zůstane. Uvidíme, jestli se mi to podaří zrealizovat. Do módy trošku půjdu, ale víc prozradit zatím nechci. Určitě to by to ale bylo v nějaké spolupráci," řekla nám Markéta.

Momentálně na nějakou tvorbu ale zřejmě moc času mít nebude, protože v Ordinaci se musí dohnat koronavirová pauza, tudíž bude skoro celé léto ona i její muž Patrik natáčet. "Teď to bude náročné, ale v tom plonkovém čase je zase pěkné mít něco, co je jenom vaše," míní herečka.

Byli jsme samozřejmě zvědaví, když oba manželé pracují na stejném projektu, jak zvládají péči o jejich téměř čtyřletého syna Vavřince. "Máme skvělé prarodiče, pak funguje i školka a máme i skvělou chůvu. Ale štve mě, že dát synovi řád je někdy složité. Každé dítě by ho mělo mít a já ho jako malá měla ráda. Snažíme se o to, ale ta pracovní doba je hodně neurčitá. Ale teď jsme si ho několik měsíců užili," uzavřela. ■