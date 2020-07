Kuchařka Kamu se po třech měsících ozvala fanouškům. V USA se bála o život maminky i přítele

Kamila Rundusová alias Kamu Profimedia.cz

„Odloučení od sítě přišlo v dubnu v den, kdy silný emoce plný lásky a radosti vystřídal bezmocný strach o milovaného partnera. Robího stav a s ním nemocnice plná naříkajících lidí v rouškách, ležících po zemi, mě uzemnila. Když pár dní nato hospitalizovali maminku se ztrátou 1/3 krve z těla a zprávou, že už stačilo jen pár hodin...., otočil se mi život vzhůru nohama. Diagnóza původu? Stres!“ svěřila Kamu.

„Jako by mi situace vytrhla mobil z ruky a já věděla, že je na čase vypnout a udělat si pořádek v životě, prioritách, srovnat si vše a SEBE,“ píše dál s tím, že lidé by se měli věnovat hlavně sami sobě, tomu co skutečně chtějí, a nezaměstnávat se tím, co od nich očekávají jiní.

Kamu s partnerem Robím

Jejímu partnerovi prý zachránil život lékař, který na ranč v Arizoně, kde pobývali, přijel spolu se skupinou šamanů, léčitelů a doktorů v den, kdy Robí zkolaboval.

Setkání s lékaři a šamany Kamu velmi ovlivnilo.

„A tak to začalo. Stal se z nás kmen. My vařili 3x denně dobroty a oni na oplátku pracovali s námi. My klíčili a fermentovali, co se dalo, a oni nás zasvětili do šamanských ceremonií, rituálů, terapií, změn myšlení, vnímání sebe i světa... Za celou dobu jsem popsala tři veliké sešity a budu na nich dále pracovat. Znovu jsem se narodila, a navzdory koroně prožila nejkrásnější období, ze kterého nehodlám vystupovat. Naopak. Tohle celé je totiž jenom začátek,“ dodala kuchařka a influencerka s velkým díkem.

Fanoušci jsou rádi, že se jim Kamu ozvala a že je v pořádku a přejí jí a jejím blízkým hlavně zdraví. ■