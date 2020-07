Hladovění a cvičení do padnutí: Celeste Buckingham promluvila o boji s nadbytečnými kily

Celeste Rizvana Buckingham Foto: Instagram C. R. Buckingham

Nejednou se Celeste Buckingham (25) kvůli svým křivkám stala předmětem diskuzí. Zpěvačka rozhodně nepatří ke kráskám, které by chrastily kostmi, má postavu krev a mlíko. Půvabná brunetka nyní prozradila, že s kily navíc se trápí a poslední dobou s nimi chtěla zatočit, nicméně takovým způsobem, že svojí životosprávě spíše ubližovala.

„Dlouho bojuji s tím, jak vypadám. Většina z vás ví, jaký mám názor na hodnotu žen. Ale musím přiznat, že poslední měsíce jsem opět spadla do svých předešlých zlozvyků. Upřímně, chvíli jsem hladověla a doufala jsem, že shodím,“ svěřila nyní zpěvačka, která již v minulosti přiznala anorexii. Hladovění, do kterého se pustila, následně vystřídalo extrémní cvičení.

„Potom jsem si uvědomila, že to je blbost, tak jsem začala cvičit tím způsobem, že jsem několikrát měla pocit, že odpadnu z únavy,“ rozepsala se o svém boji s kily Celeste. „Když jsem to už nedávala, tak jsem se vyhýbala zrcadlům a nechodila ven, abych se nemusela oblíkat, řešit, co na sebe, abych potom neměla půlhodinové depky kvůli tomu, že tři roky staré rifle mi nesedí,“ svěřila Buckingham a přidala snímek v body. Následně se přiznala, že ví, že není možné se takovým způsobem trápit a musí se mít ráda i s kily navíc.

„Vím, že je to blbost. Vím, že mně a mým blízkým je jedno, kolik vážím a jak vypadám. Ale přestože vím, že mám zdravotní problémy, které omezují můj metabolismus, a po přežití vážné choroby před 3 roky, jsem na sebe stále neskutečně a nespravedlivě přísná,“ dodala zpěvačka s tím, že lidi nemají soudit druhé za to, jak vypadají. Tím spíš, když si jako ona prošli těžkou nemocí. ■