Brzy se poprvé stane matkou: Katy Perry předvedla na pláži obří bříško a vnady v plavkách

Katy Perry Profimedia.cz

Podle informací, které se dostaly do médií, to vypadá, že kmotrou dítěte se stane blízká přítelkyně Katy, herečka Jennifer Aniston (51). „Byla tím zaskočena a plakala, když ji o to požádali,“ řekl zdroj blízký páru v interview pro The Sun. „Katy a Jen jsou si velice blízké. Během izolace společně chodily na procházky s nařízeným rozestupem a strávily spolu hodně času,“ dodal zdroj.

Katy s Orlandem tvoří pár od roku 2016, i když se na chvilku rozešli. Po rozchodu měla herečka těžké období, a dokonce sebevražedné myšlenky. Na Valentýna v roce 2019 se Perry a Bloom zasnoubili.

Snoubenci spolu nyní vyrazili na pláž a Kate dělala v moři společnost její těhotná kamarádka. Více v galerii. ■