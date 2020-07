Takhle vypadala v 17 letech v první televizní show: Eva Burešová vzpomíná na svoje začátky v šoubyznysu

Eva Burešová před 9 lety v soutěži Česko Slovesko má talent Foto: archiv E. Burešové

Zpěvačka a Eva Burešová (26) slaví devět let od chvíle, kdy vstoupila do světa velkého šoubyznysu. Právě v červenci 2011 se totiž dostala do prvního kola v soutěži Česko Slovensko má talent.

"Pamatuji si na ten pocit nervozity a jak moc se mi klepaly ruce. Byla to moje první taková televizní zkušenost, bála jsem se, co mi řeknou a jak se jim budu líbit," vzpomíná ve svém příspěvku na Facebooku.

"V té době jsem už měla za sebou jednu operní a tři muzikálové role, ale tohle pro mě bylo něco nového. Díky za tu zkušenost a díky za všechny lidi, kteří mě díky tomuto vystoupení posunuli dál," pokračovala.

"V této branži jsem už od 15 let a když se na to dívám zpětně... Mám za sebou přes 18 hlavních divadelních rolí, tři seriálové, dvě filmové. Užila jsem si spoustu televizních show jako například Tvoje tvář má známý hlas. A to nemluvím o spoustě krásné hudby a koncertů s ní. A ještě nekončíme. Teprve začínáme. Miluji svou práci. Díky všem, co mi ji umožňují dělat, a díky vám, že vás stále bavím," vypočítala Burešová. ■