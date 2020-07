Bříško možná velké nemá, vnady rozhodně ano: Dekolt těhotné Markéty Konvičkové je záviděníhodný

Markéta Konvičková Foto: Instagram M. Konvičkové

Markéta Konvičková (26) je v 7. měsíci těhotenství a z dovolené Chorvatsku vyslala do světa další fotku v plavkách. „Velryba ve vodě. Když máš těhotenství v prsou...,“ zhodnotila samu sebe zpěvačka, která se dokonce nazvala vorvaněm.

Fanoušci na to mají jiný názor. Blondýnka podle nich vypadá, jako by byla v začátcích těhotenství a ostatní maminky se s ní dokonce poměřují. „Mně vůbec nepřijdeš jako velryba. Já jsem v 8. měsíci a jsem dvakrát taková než ty,“ napsala k fotce jedna z nich. „Markétko, moc ti to sluší! A jako velryba určitě nevypadáš. Já jsem o měsíc méně těhotná než ty a vypadám, že jsem tak o dva napřed,“ chlácholí zpěvačku další.

Co ale sympatické blondýnce ostatní ženy závidí, je právě zmíněné „těhotenství v prsou“. Už na první pohled je patrné, že se jí v požehnaném stavu vnady výrazně zvětšily. „Moc ti to sluší, Markétko, a ta prsa závidím! Já na ně čekám celé těhotenství a furt nic,“ posteskla si jedna nastávající maminka. „A já chudák přibrala všude, jen prsa nic, beze změny,“ přidává se jiná. ■