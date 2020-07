Ženy kolem Leoše Mareše nestárnou: Takhle vypadá v 89 letech jeho babička!

Leoš Mareš si maminku i babičku rád rozmazluje. Foto: Instagram L. Mareše

Populární moderátor je pozorný syn a vnuk a přes nabitý diář dorazil za svou milovanou babičkou „Libuš“, aby ji na zahradě překvapil velkou kyticí růží k jejím 89. narozeninám. Vše si jako vždy pečlivě zdokumentoval a o babiččinu radost se skrze video podělil s fanoušky na Instagramu. Kromě své přítomnosti a rudého pugetu ji ale potěšil ještě jedním překvapením. Pozval ji jako hosta na svůj koncert starých hitů, který se odehraje v Českých Budějovicích. A babička Libuše překvapivě ani na minutu neváhala a s nadšením nabídku přijala.

„Právě jsme rozhodli, že na Starých peckách vystoupí moje babička. Takže tahle mladá pecka bude vystupovat na starých peckách. Upekli jsme to na jejích narozeninách. Vždycky mi říkala, že by se mnou chtěla vystoupit, tak se těším, že se to konečně jednou podaří,“ svěřil se nadšený Leoš. Babička Libuš prý dokonce ani nemá trému, protože vystupování před publikem a potlesk diváků ji lákal od dětství. Je jasné, že tady se geny nezapřou. ■