Marian Vojtko nejen zpívá písně Karla Gotta. Stejně jako on začal i malovat! Takhle mu to jde

Když jsme se potkali na vernisáži běloruské malířky Anny Karan a křtu publikace s jejími malbami Prahy, dozvěděli jsme se novinku ze života zpěváka Mariana Vojtka (47). Nejenže byl jedním z kmotrů výstavy, ale sám do malování začal nedávno fušovat.

"Maloval jsem rád odmalička, ale pak jsem na to nějak zapomněl. Nedávno jsem zjistil, že moje dobrá kamarádka Markéta Grimaux má malířský ateliér a před měsícem jsem k ní začal chodit na hodiny. Jakžtakž už mi to jde, už třeba umím namalovat nebe s oblaky a stromy. Ale je to náročné," pochlubil se.

Malování ho ale opravdu chytlo a dokonce plánuje, že až bude mít dostatečnou zásobu svých děl, také uspořádá výstavu. "Říkal jsem si, že jak maloval ten největší mistr u nás, Karel Gott (✝80), tak mi třeba přeskočí někdy hlas a nebudu moct zpívat, tak budu třeba prodávat obrazy," buduje si zadní vrátka Marian, který ostatně na svých vystoupeních písně Karla Gotta zpívá. ■