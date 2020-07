Trouba v křuskách na túře? Nikol Švantnerová chodí po Tatrách v teniskách. Pustili se do ní fanoušci

Nikol Švantnerová Foto: Instagram N. Švantnerové

Nikol fanoušci chválili, ale našli se i tací, kteří se pustili do její turistické výbavy. Vysokohorský terén totiž zdolává ve sportovních teniskách. „Každý se nějak živí, jen nějaký trouba si tyhle křusky vezme na túru a udělá si v tom kotník,“ napsal Nikol jeden ze sledujících.

A další se přidal: „Viděl jsem spousty, co udělali v adidaskách Rysy, ale to neznamená, že je to obuv vhodná. Jde chodit po horách i bos,“ dodal další. Švantnerová podle svých slov výbavu nepodcenila. Nosí prý boty, které jí plně vyhovují a mají kvalitní podrážku.

„Já v teniskách prolítala Alpy i Dolomity. Ano, pořídím si časem lepší, ale když nachodím tolik kilometrů, tak potřebuji pohodlné boty, na které jsem zvyklá a ve kterých se mi chodí dobře. Pokud mám dobrou podrážku, tak v tom nevidím problém,“ hájila Švantnerová svůj výběr obuvi.

Faktem je, že lehčí typ obuvi používají trekaři i na dálkových trailech, které často vedou přes vysoká pohoří. Pokud mají s tímto typem bot zkušenosti a vyhovuje jim, nejedná se o stejný případ, jako když se někdo jednou za život vydá na Sněžku v žabkách či teniskách do města. ■