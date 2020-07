Felix Slováček strávil 4 měsíce jen s přítelkyní Lucií Gelemovou: Měl ale i nepříjemný úraz

Felix Slováček strávil karanténu s partnerkou Lucií Gelemovou bez jediné hádky. Super.cz

Také muzikant Felix Slováček (77) už se vrací do pracovního života. "Už jsem měl pár vystoupení, ale jsou to spíš menší akce s méně muzikanty jako svatby nebo narozeninové párty. Na velkou kapelu asi nejsou peníze," krčil rameny hudebník.

Ten strávil celou karanténu po boku svojí partnerky Lucie Gelemové (37). "Byli jsme na její chalupě v jižních Čechách. Není tam nic, jen nádherné louky, lesy a rybníky. Jezdil jsem na kole, a dokonce jsem i spadnul a narazil si ruku tak, že jsem čtrnáct dní nemohl jít spát bez prášku. Asi to byl zdvižený prst, že by to senioři už to už neměli se sportem přehánět," smál se.

S Lucií si prý ani chvíli nelezli na nervy, takže to vypadá, že si v pozdním věku konečně našel tu pravou. "Pekla, vařila, já jsem třeba i pomáhal a někdy kibicoval," vyprávěl s takovou chutí, že bylo jasné, že u něj láska rozhodně prochází žaludkem.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ: Takhle řádí Lucie Gelemová na zahradě a v kuchyni

Kromě své partnerky se prý téměř s nikým nevídal, s výjimkou svých dětí. "Když jsem měl pocit, že bych měl vidět někoho jiného, což jsem moc často neměl, vyjel jsem za Felixem a Aničkou zase na chalupu do Českého ráje a byl jsem tam s nimi přes víkend. Měli tam i svoje kamarády, tak to bylo takové odreagování s mládím. Tedy, ne že by Lucie nebyla mladá," rychle se opravil Felix.

A co má Slováček v plánu na léto? "Strašně by se mi chtělo někam odjet, ale pořád cítím, že to ještě není ono. Kdybych někam jel, tak po hodně dlouhé době do Chorvatska. Ale až někam dolů na Korčulu, možná až do Černé Hory," svěřil. ■