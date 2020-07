Závodník Abraham se svojí krásnou modelkou přesídlili do Monaka: Jak to vypadá v knížectví, kde koronavirem onemocněl i princ?

Karel Abraham a Hana Vagnerová už přesídlili do svého druhého domova v Monaku. Super.cz

Modelku Hanu Vagnerovou jsme sice potkali v Praze na předvýběru soutěže Miss Czech Republic, kde loni uspěla a Česko reprezentovala na soutěži Miss Supranationa l, ale s přítelem, motocyklovým závodníkem Karlem Abrahamem, už přesídlili do svého druhého domova, do Monaka.

"Odjeli jsme hned, jak to bylo možné, protože Karel by tam měl trávit co nejvíc dní v roce. A už jsme se těšili na sluníčko, pláže a pohodu," vysvětlovala, jelikož rezidenti v daňovém ráji musí "odbydlet" určitou část roku a přísně se to kontroluje. "Zavítali jsme tam až po čtyřech nebo pěti měsících, což je trochu problém. A cestovali jsme třináct set kilometrů autem, už kvůli tomu, že jsme si pořídili psa," svěřila Hanka.

A jak to v tuto chvíli v monackém knížectví vypadá, i co se bezpečnostních opatření týče? "Princ Albert pozitivní test na covid-19 měl, takže z toho bylo velké pozdvižení. Ale jinak tam mají dost prostředků k tomu, aby lidem dávali zdarma roušky a desinfekce, zdravotní péče je na dobré úrovni," míní Hanka.

"Opatření jsou tam ještě teď přísnější než u nás. Roušky se nosí ve všech uzavřených prostorách, restauracích, v MHD. Jen venku se lidé mohu pohybovat bez roušky. Na pláži jsou lidé samozřejmě odhalení a bez roušky. Ale Monako je teď prázdnější, nejsou tam třeba turisté z Asie, tak je to pohodička a ani na pláži není úplně rušno," uzavřela. ■