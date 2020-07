O život bojoval víc než tři měsíce. Manželka vzpomíná na zesnulého herce (✝41) a otce teprve ročního syna

Nick Cordero Profimedia.cz

Po Corderovi kromě ženy zůstal také synek Elvis, který teprve před necelým měsícem oslavil první narozeniny. To, co teď Amandu drží nad vodou, je právě rodina. „Vždycky jsem měla štěstí na rodinu, která drží při sobě a jejíž členové se vzájemně podporují. A ještě větší štěstí, že Nickova rodina je také taková a jen rozšířila tu mou,“ uvedla v jednom z posledních postů. „Buďte se svými nejbližšími. Smějte se i skrze slzy. Věřte, i když se věci zdají nemožné. Mějte se rádi,“ vzkázala fanouškům, kteří ji zahrnují slovy útěchy.

S Corderem Kloots strávila pět partnerských let. „Nick vždycky říkal, že jsme úplně odlišní lidé, kteří by spolu za normálních okolností nikdy nebyli. Vzájemně jsme přijímali výzvy toho druhého a v tom jsme rostli a měnili se. V tom nejlepším slova smyslu jsme se pokoušeli. Vždycky se na mě podíval a řekl: ‚Jsem ten nejšťastnější‘. No, zlato, to já byla ta nejšťastnější, že jsem s tebou strávila pět let a mám s tebou syna, který mi tě bude navždy připomínat,“ napsala.

Hned poté, co se přátelé dozvěděli, že Cordero musel podstoupit amputaci pravé nohy, založili za účelem pokrytí zdravotních výdajů sbírku na podporu jeho rodiny. K pondělku se vybralo přes 900 tisíc dolarů.

Cordera hospitalizovali na konci března se zápalem plic a podezřením na koronavirus. Ten se následně potvrdil, poté se přidaly další vážné problémy s dýcháním, se srážlivostí krve nebo nedokrvováním prstů. Kvůli tomu musel v dubnu podstoupit amputaci pravé nohy. ■