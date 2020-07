Ve Slunečné si tajně rozepíná pod stolem kalhoty! Eva Decastelo v karanténě přibrala a nevejde se do kostýmů

Eva Decastelo Super.cz

"Velikost zůstala, je ale o dost problematičtější dopnout kalhoty. Tajně si ve Slunečné, když sedíme u stolu u Lídy, kterou hraje Dana Batulková (62), rozepínám knoflíček u kalhot a dávám si přes kalhoty košili," řekla Super.cz Decastelo.

"Jsem ráda, že moje role je vesnická drbna. Představa, že hraju sexy kočičku a šla bych do plavek nebo jako Evička Burešová do spodního prádla, to by bylo peklo, to byste nechtěli vidět," směje se.

V seriálu hrají také její děti Michal a Zuzanka, se kterými vyrazila na dětský den. "Je to psané dětem na míru, texty jsou minimální. Aby se nestresovaly a natáčení si užily," říká moderátorka.

Přestože napsal scénář její muž, museli i Zuzanka a Michal projít konkurzem. "Děti byly na kamerových zkouškách, musely zahrát nějaké situace, musely mluvit. Ale mají za sebou už dva nebo tři filmy, zas tolik se zkoušet nemusely," dodala. "Doufám, že se něco naučí a najdou si jinou práci." ■