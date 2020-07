Poprvé se nesvlékala mezi muži, ale bylo to naopak: Krásná modelka pózovala mezi 12 finalisty mužské soutěže krásy

Veronika Chmelířová si užila pohled na vymakaná mužská těla. Super.cz

Ani ona by ale neměla obavy se zase odhalit, protože v karanténě nehřešila a jedla zdravě. "Přitom jsem ale denně vařila, chutnalo mi a užívala jsem si to, co jím. Ale nevařím nezdravě, a navíc mám skvělý metabolismus, tak doufám, že mi dál takhle vydrží," řekla nám Veronika, která nouzový stav trávila v Praze. "Domů k našim do Znojma jsem nejela, protože jsem měla až do karantény práci hodně v Německu, tak jsem měla strach, abych je něčím nenakazila," vysvětlila.

Zajímalo nás samozřejmě, zda existuje někdo, komu by vařila. V překladu, zda má Veronika partnera. "Nějaký ten chlapec, když se občas dostaví, tak taky dostane najíst. Ale dostala jsem vynadáno, že vařit nemám, protože kvůli mně přibral asi šest kilo," vypadá to, že má vážnější vztah modelka. ■