Je zamilovaná až po uši: Rozvádějící se Jitka Boho se na veřejnosti poprvé ukázala s novým přítelem a dětmi

Jitka Boho s dcerkou Super.cz

Zpěvačka a modelka Jitka Boho (28) se poprvé na veřejnosti ukázala se svým novým přítelem, režisérem Matějem Liškou. Společně vyrazili i s jejich dětmi na dětský den. "Je to poprvé a divím se, že mu ta pozornost médií nevadí. Je z branže, tak je asi zvyklej," řekla Super.cz s úsměvem Jitka.

Chodí spolu skoro pět měsíců. "Seznámili jsme se v listopadu na natáčení medailonků. Pak jsme si sem tam napsali, chodíme spolu ale od února. V srpnu to bude rok, co jsem odešla od manžela. Myslím si, že na nový vztah už mám trošku právo. Užívám si, co teď je," usmívá se krásná zpěvačka a modelka.

Přiznává, že je stále ještě vdanou ženou. "Čekáme na soud, vše je vyřešené. Domluvili jsme se na všem, už jde jen o ten papír," říká o rozvodu s hudebníkem Lukášem Boho, se kterým má dceru Rozárku.

Jitka se dalšímu potomkovi nebrání. Ráda by měla velkou rodinu. "Já další dítě chci. Vždycky jsem chtěla mít velkou rodinu. Asi se mi to podaří," dodala s úsměvem. ■