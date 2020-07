Kolem domů Bagárové a Bendiga se prohání divoká zvěř. Ohrožuje nejen bývalé účastníky SuperStar

Jan Bendig má nový klip. Vznikal za dramatických událostí.

Je to již jedenáct let, co odstartoval kariéru v první řadě Česko Slovenské SuperStar. Honza Bendig (26) stále dál zásobuje své fanoušky novou tvorbou. Nedávno zpěvák pustil do světa nový videoklip k písni Mia Mia, která vypráví o nešťastné lásce. V klipu si jednu z hlavních rolí zahrála herečka Marie. Ta přijela na natáčení do Honzova domku za Prahou z Brna. Po příjezdu do Prahy, den před natáčením, na ni však čekalo nemilé překvapení.