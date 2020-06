Reese Witherspoon si spletli s jinou americkou hvězdou. Takhle na to herečka zareagovala

Reese Witherspoon Profimedia.cz

S kuriózní situací se s fanoušky sama podělila: „Ženě, která se mě na parkovišti právě zeptala, jestli jsem Carrie Underwood: Oficiálně jste mi zlepšila den!“ vzkázala autorce záměny na Twitteru.

Nutno dodat, že Witherspoon v těchto dnech není na veřejnosti vidět jinak než s rouškou, což mohlo identifikaci značně zkomplikovat.

Carrie Underwood (37), za niž Reese žena zaměnila, je populární americká country zpěvačka, která se proslavila v roce 2005 vítězstvím v soutěži American Idol. Svou pozici následně upevnila debutovým singlem Inside Your Heaven a následně albem Some Hearts a v průběhu dalších let status hudební hvězdy korunovala několika cenami Grammy.

Případnou vzájemnou podobu herečky a zpěvačky necháme na posouzení každého z vás. ■