Za figuru jí můžeme zatleskat: Iva Pazderková promluvila o koupání v rouše Evině i přípravě na fitness soutěž

Iva Pazderková promluvila o koupání v rouše Evině i přípravě na fitness soutěž.

Holka do nepohody. To Ivu Pazderkovou (40) charakterizuje dokonale. Proto nás ani nepřekvapilo, když se na zážitkovou večeři v lůně přírody nenechala odvézt džípem třeba jako zpěvačka Iva Frühlingová, ale vybavila se pohorkami a dorazila bahnitou cestou přes rozvodněné potoky pěkně po svých.

"Mám tyhle věci ráda, i když v bahně mi to chvilkama klouzalo, ovšem stálo to za to," míní Pazderková, která se nebála, i když šla několik kilometrů opuštěnými cestami úplně sama. "Já jsem zvyklá. U nás za Berounem chodím sama běhat do lesa, kde taky nikdo jiný není. Tedy pro jistotu s sebou nosím pepřák," upřesnila. "Hrozně ráda bych tady i přespala ve stanu, ale bohužel mám ráno divadelní zkoušku," dodala.

S Ivou jsme se pobavili o jejím tréninku, protože ji čeká soutěž v bikini fitness. "Nepočítám s tím, že výrazně zaboduju, ale chci se dostat do té nejlepší formy, abych neudělala úplnou ostudu. Ještě mám čas, bude to v půlce října, kdy se na jevišti ukážu v bikinách," řekla nám Iva, které za postavu můžeme tleskat už teď. Ostatně na sociálních sítích se v rámci otužování nechala zvěčnit úplně nahá. "Ale to bylo z dálky, nic nebylo vidět. Ještě v takové formě nejsem," uzavřela. ■