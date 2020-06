V karanténě se z ní stala „babička“: Slavná zpěvačka ukázala fanouškům šediny

Lily Allen Profimedia.cz

Zpěvačka Lily Allen (35) předvedla fanouškům na Instagramu svou přirozenou krásu. Pochlubila se totiž fotkou bez make-upu a s šedivými vlasy. Do popisku připojila pouze emotikon babičky. Fanouškům se ale líbila i s šedinami a v komentářích ji jenom chválili.

Allen se izoluje s partnerem Davidem Harbourem a dcerami Ethel (8) a Marnie (7), které má s bývalým manželem Samem Cooperem.

Minulý měsíc Lily rozvířila spekulace o zásnubách, když sdílela fotku ze cvičení s diamantovým prstenem na ruce. Jedna z fanynek se neváhala zeptat, jestli se jedná o prsten zásnubní, na což Lily odpověděla: „První pravidlo Klubu rváčů...“ Ve filmu z roku 1999 říká postava Brada Pitta, že první pravidlo Klubu rváčů zní, nikdy nemluvit o Klubu rváčů.

Zpěvačka tak naznačila, že i kdyby se zasnoubila, pravděpodobně by se s tím nesvěřila. Není to navíc poprvé, co se mluví zásnubách. O těch se spekuluje už od konce loňského roku. ■