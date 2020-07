Hvězda Slunečné a Bobulí miluje rychlou jízdu autem: Langmajer je samá pokuta!

Lukáš mimo jiné zavzpomínal na natáčení filmu Bobule a zesnulé kolegy. Super.cz

„Vzpomínám na to strašně rád. Bylo to pro mě objevení nového světa a vlastně první velká role,“ prozradil nám na křtu vín z vinic sv. Kláry v Praze. S láskou vzpomíná také na zesnulé herecké kolegy Lubomíra Lipského a Václava Postráneckého (✝75), kteří mu byli vzorem. Právě druhý herecký velikán se natáčení třetího dílu, který zamířil do kin, nedožil, alespoň stihl v rámci dabingu do filmu přenést svůj hlas, který děj provází.

Lukáš Langmajer se v dospívání učil automechanikem, a tak nás zajímalo, jestli v době pandemie nepřemýšlel, že by se k tomuto oboru vrátil. „Přemýšlím pořád, co bych dělal, abych nebyl závislý jen na té jedné cestě, ale automechanik to asi nebude, protože to umím ještě hůř než herectví. Možná řidič linkového autobusu,“ překvapil herec, který s oblibou vtipkuje.

Přesto, že práce automechanika ho neláká, láska k autům a rychlé jízdě mu zůstala. V minulosti se dokonce účastnil rallye závodů, kterým se dnes nevěnuje. „Já teď tak jako závodím sám se sebou. Někdy se předjedu a někdy se i vytroubím,“ mlží s humorem sobě vlastním hvězda seriálu Slunečná.

A jak to má milovník rychlé jízdy s pokutami? „Jsem sběratelem. Nejsem sběratelem jen v Praze, ale spíš na dálnicích, kde mají nějaká omezení... Já jsem si nevšiml...,“ uzavírá herec s nadsázkou. ■