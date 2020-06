Tereza Ramba zavzpomínala, jak se dala dohromady s manželem: Neuvěříte, na co ji dostal!

Herečka si na pražských vinicích připomněla natáčení filmu 3 Bobule. Super.cz

Natáčení to bylo vcelku náročné, letní teploty a poslední týdny před porodem daly Tereze zabrat, přesto si tohle období užila.

Loni na podzim porodila chlapečka, kterého s manželem Matyášem na veřejnosti oslovují Slunce.

„Má nádherné občanské české jméno a před kamarády a rodinou mu říkáme jménem. Já v tom ani nejsem radikální, ale v těhotenství se to nějak zvrhlo a ten mediální zájem byl nepříjemný. A já jsem nechtěla, aby někdo řešil moje dítě. To dítě je to nejcitlivější, co máte. On není herec, on je dítě, takže jsem mu chtěla zajistit co největší soukromí,“ vysvětlila nám Tereza.

Počítá ovšem s tím, že identitu svého chlapečka neutají napořád. „Myslím si, že to ani nebude reálné, protože my máme s manželem hodně projektů, kde je Slunce s námi, takže se to časem asi nějakým způsobem projeví. Ale teď už je to vlastně jedno, protože jsem už mnohem víc v klidu,“ dodala herečka.

Na akci ji doprovodil manžel, akrobat Matyáš Ramba, a nás zajímalo, jak se dali dohromady. „Manžel mě pozval na přechodu na zmrzlinu. Já jsem zrovna jela na čtenou zkoušku a nestíhala jsem oběd, takže mě pozval na mangovou zmrzlinu,“ vzpomínala brunetka.

Už předtím je seznámila její herecká kolegyně Eliška Křenková, v té době ale jiskra nepřeskočila. U zmrzliny naopak ledy povolily. „Mě na sladké utáhnete,“ rozesmála se. ■