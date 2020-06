12 fotek sexy Belohorcové v plavkách: Ve kterém modelu se vám bývalá moderátorka líbí nejvíce?

Zuzana Belohorcová Foto: Super.cz/Instagram Z. Belohorcové

Zatímco v naší kotlině čekáme na slunečné dny jako na zázrak, Zuzana Belohorcová (44) si celoročně užívá letní teploty. S rodinou již několik let žije na Floridě, kde je deštivých dnů opravdu po málu. I proto někdejší moderátorka nejraději tráví volné dny s dětmi u bazénu nebo na pláži.

V plavkách je tak Zuzana takřka denně. A její šatník tak skýtá nespočet modelů, ve kterých může při slunění dát na odiv své sexy tělo. „Čeho mám ve svém šatníku požehnaně hodně, jsou rozhodně plavky. Žít v teplém klimatu po celý rok je jako být na prodloužené celoroční dovolené. Ale věřte mi, není to jen o vyvalování se na pláži nebo u bazénu. Protože to, co máme, máme pořádně odmakané,“ svěřila se nyní Belohorcová.

Spolu s tím se pochlubila dalším snímkem v odvážném modelu. Na pláž, kam po zákazu spojeném s koronavirem už zase může, si vyrazila v oranžových vykrojených plavkách. V odvážném modelu se šněrováním tak dala bývalá moderátorka na odiv své bříško, na kterém pravidelně maká. A nutno říct, že v těchto plavkách, stejně jako v dalších kouscích Belohorcová opět ukázala, že může mladším kolegyním konkurovat i po čtyřicítce. Podívejte se na její snímky v dalších plavkách, které její šatník skýtá. ■