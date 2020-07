Maturitu má za sebou: Překvapí vás, co chce tahle půvabná zpěvačka studovat dál, zpěv to nebude!

Nelly Řehořová Super.cz

„Byly to nervy, je to o nervech a stresu, zaleží také na náhodě a je to o štěstí, na něco jsem si vytáhla dobrou otázku, na něco horší, ale jsem ráda, že jsem to zvládla,“ prozradila Super.cz Nelly, která se opět pomalu začíná věnovat práci. Dorazila tak po třech měsících do Divadla Broadway, kam to šla zkusit na konkurz do nového muzikálu Láska nebeská.

„Chtěla bych se začít věnovat práci, makat s kapelou na písničkách, budu zkoušet nový muzikál, ale zároveň bych chtěla jít na vysokou, dala jsem si přihlášky na nějaké obory, tak uvidím,“ prozradila Nelly, která zvolila opravdu neobvyklé obory.

„Nesouvisí to se zpíváním, já jsem si dala přihlášku na balneologii a kriminalistiku, takže to je úplně mimo. Mám ráda filmy a seriály spojené s kriminalistikou, táhne mě to k tomu a ty předměty, které tam jsou, mě hodně zajímají,“ svěřila se nám zpěvačka, která se i při studiu chce věnovat zpěvu.

„Jsou to obě školy, které mají kombinované studium, takže bych tam nemusela chodit pořád, trochu se ale bojím, jak je to těžší obor, že to pro mě bude náročné. Ale ten obor mě fakt zajímá,“ dodala s tím, že zpěvu se rozhodně nevzdává. ■