Tuhle figuru by bylo škoda schovávat: Patricie Pagáčová šla opět do plavek a předvedla skvělé tělo

Patricie Pagáčová Foto: Instagram P. Pagáčové

Ještě před pár dny se slunila u moře, nyní už si Patricie Pagáčová (31) užívá v plavkách u nás. Herečka se po nuceném volnu do práce příliš nehrne a dopřává si jeden výlet za druhým. S manželem a jejich dvěma pejsky vyrazila hned po otevření hranic do Chorvatska , kde v plavkách předvedla svou výstavní figuru.

A jak vidno, s fotkami v bikinách letos ještě neskončila. Herečka si vyrazila na wellness pobyt do luxusního resortu u brněnské přehrady a hned vklouzla do plavek. Nutno říct, že s postavou, kterou Patricie nyní má, by byla škoda, kdyby se takovým snímkem nepochlubila.

„Mám takový dojem, že dneska bude dobrý den. V červenci už budu taky pracovat, slibuju!“ svěřila se herečka k fotce své postavy. Komentáře od jejích fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat. „Máte krásnou postavu,“ napsala jedna z nich. „Tady ti to moc sluší, jsi kočka,“ stálo v další z mnoha zpráv s tím, že si má herečka užívat a do práce se příliš nehrnout. ■