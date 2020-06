Jitka Boho je v tom až po uši: Modelka necelý rok po rozchodu s manželem ukázala nového přítele

Jitka Boho Foto: Instagram J. Boho

„No, nějaký ten pátek už to bude, co mi zamotal hlavu. Nebýt mého zlomeného palce (jooo, co člověk pro lásku neudělá, že?), asi bychom to nikam nedotáhli. Teda my to stále táhnem a doufám, že táhnout už budem napořád,“ napsala Jitka, která ale po zkušenostech z minula stojí nohama pevně na zemi a novou životní kapitolu přijímá s respektem a „zcela realisticky“.

„Oba už máme něco za sebou, on o ‚pár‘ let zkušeností víc, každý máme svou minulost, z minulosti naše nejmilovanější dítka. A teď ta budoucnost, kterou si moc plánovat nechci, co bude, bude. Jedno vím ale jistě, jsem v tom až po uši a JE TO BOŽÍÍÍ,“ svěřila Boho fanouškům.

Ti jí přejí lásku, pohodu a aby jí vztah s přítelem vydržel.

S manželem Lukášem Boho se Jitka rozešla loni v srpnu. Brali se v červenci 2015 a v listopadu téhož roku se jim narodila dcera Rosalie. ■