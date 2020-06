O 17 let starší partnerku Martina Chodúra označili za jeho matku. Zpěvák to nenechal jen tak

Martin Chodúr s přítelkyní Michaela Feuereislová

A protože zpěvákova osudová žena slavila nedávno 47. narozeniny, napsal jí Martin krásné přání.

„Dnes slaví narozeniny moje Ivonka! Nemám slov, abych vyjádřil, jak moc ji miluji. Pokusil jsem se o to alespoň v písni Blíženci, kterou jste slyšeli včera při živém přenosu. Dnes budeme slavit a vám posíláme spoustu pozitivní energie, která vám snad také rozjasní dnešní upršený den,“ napsal fanouškům na sociální síti Chodúr.

Většina komentářů vyzněla pozitivně a Ivoně přála vše nejlepší, jedna reakce ale byla zbytečně kousavá. „Maminka by si mohla dát udělat víčka,“ rýpla si žena do Ivony s tím, že syn má přece peníze na to, aby mamince zaplatil úpravu víček.

Narážela tak i na věkový rozdíl mezi Martinem a Ivonou. To ale zpěvák nenechal jen tak a své partnerky se veřejně zastal.

„Jaký syn? Co to povídáte paní? To má čtyřletý Martínek mamce něco platit? Navíc Ivonka má takto víčka přirozeně od dětství a mně se to náhodou velmi, velmi líbí. Poprosím vás o slušnost. Nevadí, že jsme na internetu. Z očí do očí byste jistě mluvila jinak,“ bránil svou lásku Chodúr.

Rýpající diskutérka se ale nenechala jen tak odbýt a pokračovala. To už se ale Chodúra ve velkém zastali i jeho fanoušci. „Někdo možná potřebuje víčka, druhý lobotomii mozku,“ odbyl ženu jeden z nich. ■