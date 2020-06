To je on, jejího srdce šampion: Aneta Krejčíková z Ulice ukázala tatínka svých dvou dětí

Partner Anety Krejčíkové Ondřej se synem Foto: Instagram A. Krejčíkové

Na svět přivedla dceru Toničku, která se narodila poměrně krátce po porodu syna Bena (1,5). Se dvěma dětmi, které mezi sebou mají malý věkový rozdíl, má herečka samozřejmě plné ruce práce. Ale především jí a jejímu partnerovi Ondřejovi dělají velkou radost.

Aneta Krejčíková promluvila o mateřství.

Super.cz

Krejčíková se ve společnosti objevuje většinou s kamarádkami a kolegyněmi, přítel ji ale téměř nedoprovází. Na Den otců se ale mužem svého srdce pochlubila na Instagramu, kde zveřejnila jeho fotku se synem Benem.

„Bez vás by to nešlo. Amen,“ pochválila všechny tatínky seriálová Gábina Pumrová, jež si libuje, že je dcerka zatím hodná. „Beník sestřičku přijal hezky a zvládáme to tak nějak automaticky. Malá je naštěstí hodná, dobře papá i spinká,“ řekla Super.cz Krejčíková, které to jako dvojnásobné mamince moc sluší. ■