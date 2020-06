Herec (✝62) z Pitavalu se zbláznil do milenky. Upil se kvůli ní k smrti

Karel Augusta byl herec malých rolí. Foto: ČTK/Kratochvíl Jaroslav

Rozmanitých figur a figurek ztvárnil před filmovou a televizní kamerou i na divadelních prknech opravdu nepočítaně.

Vzpomeňte jeho kuchaře Muraška z krimi Holka na zabití (1975), nedůvěřivého bratrance Ludvu z komedie Vrchní, prchni! (1980), překupnického chovatele Chalupu ze seriálu Malý pitaval z velkého města (1987) či padoušského vrchního Kadlece z filmu Kamarád do deště (1988).

Nechával se holit sloním chobotem

Od dětství toužil po kumštu, chtěl dokonce k cirkusu, ale otec mu to zatrhl a zapsal ho na obchodní akademii. Účetnictví mladého Augustu nebavilo, zato se naučil perfektně psát na stroji a stenografovat.

Díky tomu dostal po maturitě nabídku jít pracovat do Kanceláře prezidenta republiky, jenže on o úřednickou kariéru nestál - pořád ho lákaly Múzy. Nakonec se dostal na AMU, kde kromě herectví vystudoval také klavír a flétnu.

Ještě během studií statoval v Tylově divadle v pražských Nuslích. Po škole účinkoval v brněnském kabaretu a nakonec se dostal i k cirkusu, kde dělal klauna a konferenciéra. Jeho nejslavnějším klaunským číslem bylo, když se nechával holit sloním chobotem. Augusta byl také skvělým žonglérem a provazochodcem.

Do diváckého povědomí se dostal ve slavném divadle Večerní Brno, na jehož scéně působil osm let. Poté přešel do Prahy, kde prošel několika scénami - Rokokem, Divadlem Na zábradlí a ABC.

Mistr devatera řemesel

Občas se ocitl bez angažmá, ale nikdy se neztratil. Během nucených pauz prodával grilovaná kuřata, pracoval na zdymadle, na salaši nebo jako skladník. Vyučil se také kuchařem, což se mu pak několikrát hodilo i před kamerou.

Upil se kvůli milence

Do jeho soukromého života zasáhlo osudově nečekané citové vzplanutí. Byl sice ženatý a s manželkou Alenou vychovával dva syny, ale na stará kolena chytil druhou mízu a zbláznil se do mladé baletky Dagmar.

Už předtím měl blízko k alkoholu, ale láska ho dostala až na samé dno. Kvůli Dagmar šel sice nejdřív do léčebny, ale pak se rozhodl radikálně zhubnout a s vlčím hladem bojoval po svém.

„Řešil to tím, že málo jedl a nosil si s sebou láhev bílého suchého vína. Takže když měl hlad, napil se trochu vína,“ prozradil jeden hercův kamarád. A to byl počátek jeho alkoholismu, který se mu stal nakonec osudným.

Augusta sice shodil třicet kilo, ale jeho vyčerpaný a oslabený organismus dostával pitím nalačno pořádně zabrat. Bylo jen otázkou času, kdy mu to tělo všechno spočítá.

Herec zemřel krátce před svými 63. narozeninami na selhání ledvin. Přitom tady mohl ještě být – 20. června by mu bylo 85 let. ■