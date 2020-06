Po nucené pauze se vrátila před publikum: Eva Burešová byla v tomhle sexy modelu k nepřehlédnutí

Eva Burešová zářila v sexy modelu. Super.cz

Po nucené pauze se už i Eva Burešová (26) vrátila do práce. Nejen, že začala opět natáčet populární seriál Slunečná, ale zazpívala si také před živým publikem. Zpěvačka rozhodně nechtěla nic podcenit a dorazila do divadla v modelu, ve kterém byla k nepřehlédnutí.

Na koncert Vojty Drahokoupila, na kterém hostovala, oblékla sexy metalické šaty s vysokým rozparkem, ve kterých byla zatraceně sexy.

Po volnu, které trávila se svým synem u rodičů, se tak po delší době mohla obléknout do odvážnějšího kousku. Přestože byla z nedostatku práce nejdříve nešťastná, tři měsíce doma si se synem Nathanielem užila.

„Vařili jsme, malovali jsme, udělali si na zahradě lunapark a dělali všechno, co jsme předtím nestíhali dělat, bylo to strašně fajn. Mně to strašně chybí, ale samozřejmě pracovat musím, proto jsem ráda, že ty tři měsíce takhle mohly být,“ svěřila se nám herečka v Divadle Broadway a prozradila, že je nyní v jednom kole.

„Točíme už každý den, velmi aktivně, a do toho zkouším hudební hru Cyrano, která bude mít premiéru v září, ale my už zkoušíme teď. Do toho chystám své tři projekty, které jsou náročné časově. Ale moc se těším, že budu mít něco svého autorského. Nejvíc času mi teď zabírá zkoušení a natáčení Slunečné,“ řekla Eva, s tím, že je nyní na place každý den.

„Jsme tam pořád, od rána do večera, je potřeba dotočit ty díly, které jsme měli roztočené před karanténou a točit další a je na nás vyvíjen tlak ze strany fanoušků, což chápu. Točíme každý den, hodně obrazů, je to únavné, ale já jsem ráda, že jsem zpátky v práci,“ dodala herečka, která o tom, že by její chlapeček, který slaví třetí narozeniny, začal chodit do školky zatím neuvažuje.

„Nathánka jsem ještě nedala do školky a zatím to není v plánu, neřešili jsme to ještě ani s jeho tatínkem. Hodně vybírám školku, protože je to důležité, vybrat si dobrou, kvalitní školku, aby se učitelky dětem věnovaly a nestíhám teď sledovat jednu školku za druhou, takže uvidím,“ dodala Eva. ■