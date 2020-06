Ani kila navíc jí nejsou na škodu: Eva Decastelo předvedla své luxusní tělo jen v prádle

Eva Decastelo Foto: Lucie Dvořáková

Jsou tací, kteří cvičí jak smyslu zbavení a snaží se do léta nahnat postavu do plavek. Eva Decastelo (41) k nim nepatří. Místo trápení ve fitku se vrhla na focení a nechala se zvěčnit rovnou v prádle. A nutno říct, že moderátorka a herečka, která se aktuálně objevuje v seriálu Slunečná, nepřestává překvapovat.

Na pózování před objektivem byla Eva domluvená již nějaký ten pátek. „S fotografkou Lucií Dvořákovou jsme se už rok domlouvaly, že si uděláme fotky pro radost. Měly jsme termín na 16. března, což nám logicky nevyšlo. Celé jsme to tak posunuly a před 14 dny, po skončení karantény, jsme si udělaly radost. Nechala jsem vše na Lucii, lokaci, styling i make-up a cítila jsem se skvěle,“ svěřila se nám ke svůdným fotkám Eva.

Na snímcích pózuje v průhledné košilce a v červeném spodním prádle a je zatraceně sexy. „Jen jsem upozornila na to, že jsem v rámci karantény trochu přibrala, protože jsme si říkaly, že nafotíme i něco v prádle a nemělo by to být příliš odhalené. I když mám pár kilo navíc, tak to nevadí. Jen byl problém sehnat mi podprsenku, já když přibírám, tak se mi zvětší prsa i o dvě velikosti. Na tělo to až takový vliv nemá, ale na hrudník ano,“ svěřila se smíchem Decastelo, která je spokojená, jak focení dopadlo. „Cítila jsem se moc dobře, a to i přesto, že nyní nemám ideální postavu,“ dodala Eva, která je na fotkách neuvěřitelně sexy. ■