O-ou, zase jsem to udělala: Takhle dnes vypadá studentka Levandule z Harryho Pottera, která čeká třetí dítě

Jessie Cave Profimedia.cz

Herečka Jessie Cave, známá z filmů o Harrym Potterovi, na sociální síti oznámila, že je těhotná. S partnerem, komikem Alfiem Brownem, čeká třetí dítě. „O-ou, zase jsem to udělala,“ napsala k čerstvé fotce s bříškem.

Děti herečka vychovává s komikem Alfiem Brownem. „S radostí vám oznamuji svou nadcházející vasektomii,“ napsal k oznámení.

Alfie Brown

S partnerem už vychovává pětiletého syna Donnieho a tříletou dceru Margot. Brown nezapřel svou profesi, když i on fanouškům na Instagramu oznámil, že se rodina opět rozroste. Ke snímku z ultrazvuku napsal: „S radostí vám oznamuji svou nadcházející vasektomii.“

Nejslavnější rolí Cave je Levandule Brownová ze série o Harrym Potterovi, popularitu spojenou s postavou bradavické studentky prý ale neprožívala.

„Nikdy jsem nezamýšlela být herečkou, potřebovala jsem peníze a náhodou jsem dostala roli. Tedy, samozřejmě jsem byla na konkurzu, ale chtěla jsem být performerkou, což je to, co dělám teď. Takže mi to (role v Harrym Potterovi) v kariéře nijak nepomohlo,“ uvedla pro Evening Standard. ■