Baculatá hvězda muzikálů v karanténě ještě přibrala: Hana Křížková neodolala pečení a dobrotám od sousedů

Hanka Křížková Herminapress

„Podařilo se mi tři kila přibrat, protože jsem pořád něco pekla nebo sousedi vařili,“ přiznala zpěvačka. V něčem na ni měla karanténa i pozitivní vliv. „Zlepšila jsem se ve stolních hrách, člověče, kostky, takové ty hazardní hry, ale bez peněz. Vytřídila jsem spoustu věcí, probrala CD a DVD. Oblečení, takové ty věci, do kterých se už nevejdu, a přesto do toho pořád hubnu nebo mám hodně oblečení na chatu, přestože chatu nemám, ale skladuju to. Všechno šlo pryč,“ raduje se z jarní čistky Hana.

Nejvíc se jí stýskalo po publiku, kterého se už nemůže dočkat. Koncem měsíce se znovu pustí do koncertování a vlastní talkshow na Moravě. Od září by se měla vrátit na divadelní prkna v muzikálech. ■