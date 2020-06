Ilustrační foto Profimedia.cz

Když si potřebujou maminky na chvíli odpočinout, pošlou svou ratolest ven s tatínkem. A muži hlídají jinak. Například tatínek na tomto videu vymyslel, jak to udělat, aby nemusel stát u houpačky celý den a mohl si během této nudné činnosti popíjet i pivečko. No není to skvělá vychytávka?