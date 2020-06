Ivan Trojan na premiéře s filmovou manželkou a dcerou. Krásné herečky mu vybral bratr Ondřej

Ivan Trojan ve filmu Bourák Video: Total Helpart/T.H.A.

Není role jako role, ta zatím poslední Ivana Trojana (55) mu byla naprostým protiúkolem. Ve filmu svého bratra Ondřeje Trojana Bourák si zahrál milovníka rokenrolu, tance a starých aut, jemuž se rozpadá manželství. „V podstatě nemám žádné předpoklady pro tuhle roli. I vlasů už mám míň, než uvidíte ve filmu. Nic, tam není prostě nic, co bych měl s Bourákem společného,“ říká o své postavě. O to zajímavější bude sledovat výsledek.

Bourák má být dle tvůrců mixem černé komedie, gangsterky a sociálního dramatu a jeho ústředním tématem je snaha dcery (Veronika Marková) zachránit manželství svých rodičů (Ivan Trojan a Kristýna Boková) dřív, než půjde celá rodina ke dnu.

„Příběh chlapa s krizí středního věku. Se ženou, i když je pěkná, to moc nefunguje, už to není úplně ono a on hledá povyražení někde jinde. Což byl pro mě další herecký protiúkol, to mi taky není úplně vlastní. No a mají dceru, která to vnímá a je na otce naštvaná. Ale uvědomuje si, že vztah rodičů má silný kořen a bylo by dobré dát je zase dohromady. A tak to udělá,“ říká Trojan.

„My chlapi občas potřebujeme popostrčit, aby život byl nějaký smysluplnější. Když se takové popostrčení děje v přiměřený míře, tak to může klapnout. A v Bourákovi je konec úplně pohádkový, protože to klapne. Já si myslím, že když děti dobře založíme do života, tak nám to pak vrátí,“ míní herec.

Jeho filmový charakter skvěle dokresloval retro kostým a maska: džíny, pásek s ohromnou sponou, košile, příčes, který by mu i Elvis záviděl, retro brýle a nezbytná tetování.

Slavnostní premiéru měl Bourák 10. června, do kin jde ve čtvrtek 11. června. ■