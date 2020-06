Jablko nepadlo daleko od stromu: Ivana Jirešová se pochlubila maminkou a sestrou, jsou jako přes kopírák

Ivana Jirešová s maminkou a sestrou Foto: archiv I. Jirešové

O herečce Ivaně Jirešové (42) je známo, že do čeho se pustí, to dělá opravdu naplno. Ať už se jedná o pracovní, nebo soukromé záležitosti. A rozhodně se neumí nudit. I v době koronavirové na sobě pracovala. Pravidelně cvičila bikram jógu, studovala angličtinu, užívala si volno s dcerou Sofií a trávila čas se svými nejbližšími.

V době, kdy měla náhle prázdný diář, protože nehrála divadla ani se netočila Ordinace v růžové zahradě, si také vyrazila na místa, která má ráda a kde čerpá energii. A právě na jedno takové se herečka vypravila se svými rodiči a sestrou. „Mám velmi ráda procházky starou Prahou. Mám ráda tu atmosféru. S mou sestrou Martinou, tátou a maminkou jsme si vyrazili na terasu restaurace Kuchyň na Pražském hradě, to je opravdu skvělé místo na odpočinek,“ pochlubila se po dlouhé době herečka rodinnou fotografií se sestrou Martinou a rodiči Oldřichem a Alenkou.

Hereččiny společné rysy se sestrou Martinou není opravdu možné přehlédnout. Obě jako by z oka vypadly své mamince. Nutno říct, že tady opravdu nepadlo jablko daleko od stromu. Ivana si se sestrou rozumí a vyráží spolu i na dovolené. „V únoru jsem se sestrou a přáteli navštívila překrásný historický Durham v severovýchodní Anglii, to jsme si moc užili,“ dozvěděli jsme se od herečky, která je ráda, že se nyní pomalu vrací do práce, jak k točení seriálu, tak do divadla, kde se připravuje na muzikál Kat Mydlář. ■