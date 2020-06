Takhle vypadá u cvičení: Sexy zpěvačka fanouškům dopřála pohled do svého výstřihu

Rita Ora Profimedia.cz

Zpěvačka na nich není nalíčená, a tak je jedna z fotek mířena hlavně do jejího výstřihu, kde je ovšem vidět i ploché bříško, které si pilným cvičením udržela i během karantény.

Rita těsně před sexy snímkem přidala i pár fotek a video ze svého dětství, kdy se z kosovské Prištiny přestěhovala s rodinou do Anglie. „Doufám, že vás tyhle snímky a pohled na bezstarostné dítě pobaví. Tohle je to, co si všichni zasloužíme, šanci na dobrý život a možnost být šťastní. To jsou ty vzpomínky, kterých si vážíme, a momenty, které nás formují do dospělosti.“

Rita v roce 1994, kdy jí byly 4 roky a přestěhovala se s rodiči z Kosova do Anglie

„Když se moji rodiče rozhodli přestěhovat z Kosova do Anglie, bylo to těžké. Musela jsem si projít určitými věcmi, abych zapadla a abych si jako uprchlické dítě mohla zaskákat s místními holkami v parku přes gumu. Ale cítila jsem se tam konečně volná. Nesmíme být souzeni pro svou barvu kůže ani za to, odkud jsme. Jsme všichni jedna rasa. Lidská rasa,“ rozpovídala se Rita pod příspěvkem o otázce rasismu, se kterým se podle všeho také setkala. ■