V karanténě si vymakala postavu a předvedla i bujnější vnady: Jak to má Miss Bezděková s idolem ze Slunečné Lamborou?

"Já sportovala odjakživa, ale teď na to bylo víc času. Doufám, že se ta dřina vyplatila, ale ještě jste si možná nevšimli toho, že jsem taky začala hrát na kytaru. Bez zpěvu se to samozřejmě taky neobejde a mám už pár favoritů, jako je Anděl od Karla Kryla. Uvidíme, kam se to posune dál," řekla nám Andrea, která sice zhubla, ale zdálo se nám, jako by měla bujnější poprsí. Andrea jen krčila rameny.

Museli jsme probrat i to, že v médiích se v poslední době spekuluje o tom, že má modelka podezřele blízko k idolu ze Slunečné Marku Lamborovi (25), když oba postovali fotografie ze stejných míst. "Obdržela jsem několik zvídavých telefonátů a nevím, jak k tomu kdo přišel. Známe se, ale myslím, že v tomhle rybníčku se namátkou zná každý s každým," krčila rameny modelka, která byla vždy, co se jejího soukromí týče, dost tajnůstkářská. ■