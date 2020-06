Takhle jí to sluší v 7. měsíci těhotenství: Moderátorka Sandra Pospíšilová se pochlubila rostoucím bříškem

Sandra se těší na svého druhého potomka. Foto: Instagram S. Pospíšilové

Zatímco první měsíce nebyl požehnaný stav na štíhlé blondýnce poznat, nyní už bříško jen tak nezakryje. „Ještě 3 měsíce,“ napsala si Sandra k fotce ve fialových šatech, ve kterých si drží své stále se zvětšující bříško. Moderátorka stále chodí do práce a nedávno nám prozradila, že na mateřskou se těší v červenci.

To se také pomalu začne chystat na příchod miminka, jehož pohlaví s manželem stále netuší. „Maminky, tušily jste, co čekáte? Podle tvaru bříška, podle chutí nebo jiných “znamení”? Já měla tip pokaždé a hlavně u Emilky jsem chtěla hned vědět, jestli čekáme chlapečka, nebo holčičku. Tentokrát nám to paní doktorka dala do obálky,“ svěřila se nastávající maminka. ■