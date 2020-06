V novém filmu má svoji první milostnou scénu: Mladší dvojnice Patricie Pagáčové to s Kryštofem Hádkem zvládla napotřetí

Herečka Veronika Marková má za sebou první filmovou milostnou scénu. Super.cz

"Největší trému jsem měla z Ivana, ale byl naprosto skvělý a ve všem mi pomáhal, stejně jako Jirka Macháček a Kristýnka Boková, která hrála moji maminku, a vlastně se ke mně celou dobu i mimo kameru jako maminka chovala," vzpomínala devatenáctiletá Veronika na natáčení filmu Bourák režiséra Ondřeje Trojana, který půjde 11. června do kin.

Popovídali jsme si i o zmíněné milostné scéně. Jak se do ní Veronice chtělo? "Patřilo to ke scénáři, souhlasila jsem a nikdo po mně nic hrozného nechtěl. Dbalo se na to, do čeho chci já, a hlavně Kryštof Hádek jít. Nejhorší byly ty vteřiny před tím, ale pak už se člověk přecvakne a nevnímá to. Povedlo se to napotřetí, nejhorší bylo první jetí, kdy jsme se museli otrkat," upřesnila.

Mladá herečka, která někomu připomíná Bereniku Kohoutovou, ale nám spíš Patricii Pagáčovou, s čímž je víc ztotožněna i ona sama, teď aktuálně další práci nemá, hodlá se věnovat propagaci filmu a čeká na další nabídky. ■