Ilustrační foto Profimedia.cz

Určitě už se vám taky stalo, že jste chtěli jen o kousek posunout skříňku a proběhla vám hlavou myšlenka, že to půjde i se všemi věcmi, které v ní máte. Což o to, ono se to občas povede, ale ani s největší opatrností a rychlostí šneka tohle nevyšlo dívce z následujícího videa. O to hůř, že na skříňce měla i akvárko s rybičkou. Jak si jen mohla myslet, že tohle vyjde?