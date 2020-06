V době protestů a nepokojů sdílela fotku z manikúry. Po vlně kritiky se americká herečka omluvila

Rachel Griffiths Profimedia.cz

„Plytké, já vím... Amerika se bouří, lidé umírají... Ale prostě se zdá pro duši snazší to sledovat s hezkými nehty. A soudě podle zástupu zoufalých žen v tom nejsem sama. Jsme plytcí lidé, ale potřebuji sdílet tento důležitý covidový update. Nehtové salony jsou otevřené! Dejte štědrá dýška, salony v karanténě nevydělávaly,“ napsala v instagramovém postu.

Od mnoha lidí za něj vysloužila kritiku, její konání označovali za „absolutně nechutné“ či „ubohé“.

Ještě ten den se herečka za své vyjádření omluvila s tím, že nechtěla situaci trivializovat. „Jen jí uniknout. Ale to, jak chápu, je část problému. Omlouvám se. Omlouvám se, že jsem to tak špatně pochopila. Je mi líto, že jsem rezignovala na smysluplné vnímání toho, co se tento týden děje. Co se děje po staletí. Děkuji lidem, kteří mi otevřeli oči. Je přede mnou dlouhá cesta, abych skutečně pochopila svá bělošská privilegia,“ uvedla herečka.

Nepokoje v USA vyvolala smrt Afroameričana George Floyda, jemuž bělošský policista při zatýkání klekl na krk, a i když zatýkaný několikrát zopakoval, že nemůže dýchat, nepovolil. Záběry následně obletěly celý svět. ■