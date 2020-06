Herci z Glee se ostře pustili do hlavní hvězdy seriálu: Dělala jsi nám z natáčení peklo, nařkli ji

Lea Michele Profimedia.cz

Hvězda seriálu Glee Lea Michele (33), která momentálně čeká své první dítě , se prostřednictvím sociálních sítí připojila k protestům po smrti George Floyda. Svůj nesouhlas s policejní brutalitou vyjádřila na Twitteru, ale okamžitě to schytala od kolegyně ze zmiňovaného seriálu.

Samantha Marie Ware, která si v Glee odbyla svůj herecký debut, se do Michele opřela za to, že ji během natáčení údajně šikanovala.

„Teď jsem se opravdu ze srdce zasmála. Pamatuješ si, jak jsi z mé první herecké zkušenosti dělala peklo na zemi?“ komentovala post Michele a nebrala si servítky. „Protože já na to nikdy nezapomenu. Věřím, že jsi všem vyprávěla, že kdybys měla příležitost, nas*ala bys mi do paruky. Mimo další mikroagrese, které mě donutily přemýšlet nad mou hereckou kariérou!“

Ware nebyla jedinou herečkou, která se v tomto smyslu vyjádřila. Herec Dabier Snell, který si v seriálu střihnul malou roli, se přidal ke kritice.

„Holka, nenechala jsi mě ani sedět s vámi u stolu, protože jsem k vám podle tebe nepatřil. Jdi do p*dele, Leo.“ Ani jeho komentářem to ale nekončilo.

Další herečka Jeanté Godlock se připojila: „Řekl někdo švábi? Protože tak hercům v pozadí během natáčení říkala. Ale už jsme vyrostli a víš co? Nezůstali jsme v pozadí na věky.“

Fakt, že jsou všichni její kritici černoši, Michele na popularitě rozhodně nepřidal. Z tweetů se staly virály a několik společností, kterým dělala reklamu, už stihlo s Leou rozvázat spolupráci.

Michele se v následujících dnech na Twitteru omluvila. „V posledních dnech jsem se naučila, že bychom hlavně měli lidem naslouchat, abychom porozuměli věcem z jejich perspektivy a pomohli jim čelit nespravedlnosti, s níž se potýkají,“ rozepsala se na sociální síti po nátlaku sledujících.

„Nepamatuji si, že bych někdy něco takového řekla,“ reagovala na tweet Ware. „A nikdy jsem nikoho nesoudila podle toho, odkud pochází nebo podle barvy kůže, ale to není důležité. Důležité je, že jsem zjevně svým chováním někomu ublížila,“ kála se.

„Ať už to bylo moje výhodné postavení, díky němuž vnímali mé chování jako necitlivé a nevhodné, nebo moje nevyspělost a fakt že jsem věci komplikovala, aniž by to bylo nutné, omlouvám se za své chování a za bolest, kterou jsem jím způsobila. Všichni rosteme a měníme se,“ doplnila. ■