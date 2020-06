Tomáš Řepka promluvil o pobytu ve vězení: Psychický nátlak i špatné jídlo

Tomáš Řepka Super.cz

„Stáhnul jsem se a to trvá. Udělal jsem jen tuhle akci na základě knihy a pak se zase stahuju do ústraní,“ řekl Super.cz.

Bývalý fotbalista nám prozradil něco málo ze zákulisí pobytu ve vězení. „Jídlo tam bylo hodně špatný, ale nebyl jsem v ozdravovně. Ale já jsem takový všežravec, že mi to bylo jedno,“ krčí rameny Řepka.

Vězení je často spojováno s šikanou, i s tím se bývalý fotbalový reprezentant setkal. „Nějaká šikana tam samozřejmě byla, není to šikana, že by vás někdo buzeroval 'udělej tohle a tohle', ale je tam nátlak psychický, který je možná ještě horší než fyzický. To tam probíhalo prakticky každou minutu.“

Svou knihu se rozhodl převést i do audio verze. Překvapením je, že ji nenamluví on sám jakožto autor, ale herec Martin Dejdar (55). Zeptali jsme se, jestli by kniha nebyla autentičtější v jeho podání.

„To je pravda, ale než já bych to namluvil, tak už by to nebylo asi aktuální,“ vysvětluje své rozhodnutí.

Po pracovní stránce se hodlá vrátit k fotbalu, a to jako profesionální trenér. „18. června nastupuju na trenérskou licenci, takže začínám studium a doufám, že mi to půjde a začne mě to bavit. Chci se dostat až do profi licence, která samozřejmě trvá nějaká léta, ale udělám pro to maximum,“ tvrdí odhodlaně. ■